Тренер Забарного може очолити Баєр

Головний тренер англійського Борнмута Андоні Іраола може очолити леверкузенський Баєр.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Зазначається, що керівництво готується до потенційного відходу теперішнього наставника команди Хабі Алонсо та розглядає на його заміну 42-річного іспанського спеціаліста.

Зауважимо, що за Борнмут виступає українець Ілля Забарний. Під керівництвом Іраоли "вишні" у сезоні-2023/24 посіли 12 сходинку, а в цьому сезоні після 8 турів посідають 11 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не дав остаточної відповіді стосовно майбутнього у клубі.

Тож на його заміну розглядають декілька варіантів, зокрема, головного тренера Баєра Хабі Алонсо, а також Рубена Аморіма зі Спортинга.