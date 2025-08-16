Українська правда
ПСЖ організував розмову Забарного із Сафоновим після трансферу українця

Олексій Погорелов — 16 серпня 2025, 13:00
Ілля Забарний
ПСЖ

Керівництво ПСЖ змусило Іллю Забарного та Матвія Сафонова сісти та провести розмову один з одним.

Про це повідомляє Sport.fr.

Після трансферу центрбека збірної України все ще залишається питання, чи продаватимуть парижани російського воротаря, щоб уникнути проблем у майбутньому.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу вжило запобіжних заходів, коли перехід 22-річного українця з Борнмута був офіційно оформлений. Повідомляється що двоє гравців змогли обговорити проблему їхнього співіснування в одному колективі.

І хоча результат цієї розмови залишається невідомий, не можна сказати, що вона мала позитивний для російської сторони ефект: Сафонов досі залишається єдиним гравцем ПСЖ, на якого Забарний не підписався у соціальних мережах.

Нагадаємо, що Ілля Забарний став гравцем ПСЖ в результаті його трансферу з Борнмута за 67 мільйони євро. Український футболіст вже визначився із ігровим номером, під яким він виступатиме у складі парижан.

На жаль, Матвій Сафонов залишається його одноклубником, адже представник країни-агресора відмовився покидати Париж.

