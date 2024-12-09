Я гордий за команду: Забарний прокоментував перемогу Борнмута над Іпсвічем

Український захисник Борнмута прокоментував перемогу над Іпсвічем в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги, наголосивши, що це була дуже важка перемога і він пишається своєю командою.

Про це українець розповів у коментарі для BBC.

"В першому таймі ми пропустили гол, на який не очікували. Я завжди думаю, що треба вірити в себе, в команду і не здаватись. Так і сталось. Ми просто знали, що так буде. Це вже не вперше, коли ми забиваємо наприкінці гри.

Кожен грає, наскільки ми сильні. Можливо, ми почали гру не так, як хотіли, і це коштувало нам голу. Але ми сильно закінчили матч. Можливо, нам треба починати грати раніше і закінчувати поєдинок без нервів та паніки. В нас гарний командний дух і я дійсно гордий за команду", – сказав Забарний.

Зауважимо, що саме Ілля став найкращим гравцем поєдинку за оцінками від аналітичних порталів Whoscored та Sofascore. Забарний вийшов на поле у стартовому складі і зіграв весь матч.

Раніше стало відомо, що скаути Челсі переглядали українського захисника в матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 15 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.