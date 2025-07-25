Борнмут готується до продажу Забарного: на олівці два захисники

Англійський Борнмут розглядає два варіанти на позицію центрального захисника.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, серед варіантів є гравець французького Лілля Бафоде Діакіте, але є одна проблема. Борнмут вже робив пропозицію французам (26 млн фунтів), але Лілль хоче отримати 35 млн.

Другим варіантом є 19-річний захисник лондонського Челсі Джош Ачімпонг, але і тут не все так просто. "Пенсіонери" розглядають лише варіанти з орендою талановитого гравця.

Нагадаємо, напередодні авторитетне видання L`Equipe та низка інших французьких ЗМІ повідомили, що захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний все ж перейде до ПСЖ.

Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що 20% від переходу Забарного може отримати й київське Динамо.