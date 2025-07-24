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Забарний все ж перейде до ПСЖ – L`Equipe

Володимир Максименко — 24 липня 2025, 10:42
Забарний все ж перейде до ПСЖ – L`Equipe
Ілля Забарний
УАФ

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний перейде до ПСЖ.

Про це повідомляє L`Equipe та низка інших французьких ЗМІ.

Напередодні сторони відновили переговори щодо 22-річного футболіста, які було заморожено під час клубного чемпіонату світу.

У підсумку, французький гранд погодився на умови Борнмута щодо фіксованої суми трансферу у 60 мільйонів євро та наразі клуби обговорюють деталі виплати бонусів.

Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що 20% від переходу Забарного може отримати й київське Динамо.

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