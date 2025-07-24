Забарний все ж перейде до ПСЖ – L`Equipe

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний перейде до ПСЖ.

Про це повідомляє L`Equipe та низка інших французьких ЗМІ.

Напередодні сторони відновили переговори щодо 22-річного футболіста, які було заморожено під час клубного чемпіонату світу.

У підсумку, французький гранд погодився на умови Борнмута щодо фіксованої суми трансферу у 60 мільйонів євро та наразі клуби обговорюють деталі виплати бонусів.

🚨 Ilya Zabarnyi devrait être la première recrue majeure du PSG cet été. ⏳🇺🇦



Les positions sont proches entre le PSG et le club anglais. L’optimisme reste de mise pour finaliser le deal. ❤️💙



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/gZTUQEEw5f — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 23, 2025

Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що 20% від переходу Забарного може отримати й київське Динамо.