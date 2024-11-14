Челсі планує придбати Забарного

Центральний захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний може стати гравцем Челсі.

Про це повідомляє портал Footballtransfers.

22-річний українець потрапив до шортлиста лондонського клубу, у списку також захисник Бенфіки Томас Араухо.

Як повідомляє видання, спираючись на власні джерела, Забарний зарекомендував себе як один із найдивовижніших молодих захисників у Прем'єр-лізі, і тепер Челсі дуже зацікавлений у тому, щоб запросити гравця на "Стемфорд Брідж".

Портал додає, що з літа інтерес до Забарного зріс після того, як українець підписав новий контракт із "вишнями" до 2029 року, а головний тренер Челсі Енцо Мареска є шанувальником його гри.

Цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 11 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями. Transfermark оцінює захисника у 32 млн євро.

Забарний провів сильний матч з Манчестер Сіті у 10 турі. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 6,8 бала. Після гри уболівальники Борнмута заспівали відому пісню: "Хочу танцювати із Забарним".