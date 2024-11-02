Фанати Борнмута виконали пісню на честь Забарного після сенсаційної перемоги над Ман Сіті
Сьогодні, 2 листопада, Борнмут сенсаційно здолав на своєму полі Манчестер Сіті із рахунком 2:1.
Ілля Забарний провів доволі сильну гру проти чемпіона Англії, здобувши оцінку 6.8 балів від авторитетного порталу Sofascore. На рахунку українця 9 виносів м'яча, 1 перехоплення, 1 виграна боротьба у повітрі, а також 28 точних передач.
Після матчу фанати "вишень" заспівали відому пісню про нашого футболіста: "Хочу танцювати із Забарним".
Відповідним відео поділилася у соціальних мережах дружина Іллі.
Зазначимо, цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 10 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.
Контракт футболіста із Борнмутом розрахований до літа 2029 року.