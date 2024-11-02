Фанати Борнмута виконали пісню на честь Забарного після сенсаційної перемоги над Ман Сіті

Сьогодні, 2 листопада, Борнмут сенсаційно здолав на своєму полі Манчестер Сіті із рахунком 2:1.

Ілля Забарний провів доволі сильну гру проти чемпіона Англії, здобувши оцінку 6.8 балів від авторитетного порталу Sofascore. На рахунку українця 9 виносів м'яча, 1 перехоплення, 1 виграна боротьба у повітрі, а також 28 точних передач.

👀 Haaland in 3 games v Zabarnyi:



11 shots

4 on target

0 goals



Stats via @v1lat https://t.co/f1LjZrUkQK — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 2, 2024

Після матчу фанати "вишень" заспівали відому пісню про нашого футболіста: "Хочу танцювати із Забарним".

Відповідним відео поділилася у соціальних мережах дружина Іллі.

“I wanna dance with Zabarnyi” on the big screens at the Vitality 🍒🇺🇦🕺🏼



📹: angelinarr_ pic.twitter.com/8hHYHFKCtM — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 2, 2024

Зазначимо, цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 10 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Контракт футболіста із Борнмутом розрахований до літа 2029 року.