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Фанати Борнмута виконали пісню на честь Забарного після сенсаційної перемоги над Ман Сіті

Богдан Войченко — 2 листопада, 22:17
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Фанати Борнмута виконали пісню на честь Забарного після сенсаційної перемоги над Ман Сіті

Сьогодні, 2 листопада, Борнмут сенсаційно здолав на своєму полі Манчестер Сіті із рахунком 2:1.

Ілля Забарний провів доволі сильну гру проти чемпіона Англії, здобувши оцінку 6.8 балів від авторитетного порталу Sofascore. На рахунку українця 9 виносів м'яча, 1 перехоплення, 1 виграна боротьба у повітрі, а також 28 точних передач.

Після матчу фанати "вишень" заспівали відому пісню про нашого футболіста: "Хочу танцювати із Забарним".

Відповідним відео поділилася у соціальних мережах дружина Іллі.

Зазначимо, цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 10 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Контракт футболіста із Борнмутом розрахований до літа 2029 року.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Манчестер Сіті