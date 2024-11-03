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Що за команда: Забарний – про перемогу над Манчестер Сіті

Олександр Булава — 3 листопада, 15:35
Що за команда: Забарний – про перемогу над Манчестер Сіті
instagram.com/illiazabarnyi/

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відреагував на сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті із рахунком 2:1 у 10 турі чемпіонату Англії.

Про це оборонець розповів в Instagram.

"Обіграли непереможених у цьому сезоні. Що за матч, що за команда. Вітаю, "вишні", – написав Забарний.

Зазначимо, що український захисник провів сильний матч з Сіті. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 6,8 бала. На його рахунку 9 виносів м'яча, 1 перехоплення, 1 виграна боротьба у повітрі, а також 28 точних передач.

Після гри уболівальники Борнмута заспівали відому пісню: "Хочу танцювати із Забарним".

Цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 10 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Борнмут Ілля Забарний Манчестер Сіті

Борнмут

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