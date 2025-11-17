Дякую усім, хто вірив: Забарний – про вихід збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026

Захисник збірної України Ілля Забарний лаконічно прокоментував вихід "синьо-жовтих" у плейоф відбору на ЧС-2026, подякувавши вболівальникам, які вірили у команду.

Невеликий допис він залишив на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую усім, хто вірив. Ми йдемо далі", – написав Забарний.

Як відомо, для 23-річного центрбека матч проти Ісландії у межах відбору на ЧС-2026, у якому він вийшов у стартовому складі, став 55-м за національну команду. За цим показником він обійшов Ярослава Ракицького.

