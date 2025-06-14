ПСЖ та Борнмут наблизились до угоди щодо трансферу Забарного

Борнмут та ПСЖ близькі до підписання угоди щодо трансферу захисника збірної України Іллі Забарного.

Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

Сторони майже дійшли згоди щодо переходу, сума якого складатиме понад 60 мільйонів євро.

Paris Saint-Germain y Bournemouth cada vez más cerca por Ilya Zabarnyi.



La negociación puede superar los 60 millones de euros. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 14, 2025

Очікується, що контракт буде підписано до літа 2030 року. Наразі невідомо, які подальші кроки будуть від ПСЖ стосовно воротаря Сафонова, який є громадянином РФ та через якого Забарний взимку відхилив пропозицію французів.

Нещодавно у мережі з'явилась інформація про те, що ПСЖ готові продати росіянина, проте зацікавлених клубів наразі обмаль.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялось, що "вишні" визначились із футболістом, якого хочуть підписати на заміну українцю.