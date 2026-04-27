Манчестер Юнайтед – Брентфорд: де дивитися матч за участі Ярмолюка

Манчестер Юнайтед зіграє Брентфордом у матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на стадіоні "Олд Траффорд". Відеотрансляція поєдинку буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports та на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є МЮ, його перемогу оцінюють в 1,96. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 3,80. Нічия – 3,75.

Це буде зустріч третьої та дев'ятої команд турнірної таблиці англійської першості. "Червоні дияволи" замикають трійку лідерів, маючи у своєму активі 58 очок, тоді як у Брентфорда Єгора Ярмолюка – 48 балів.

У попередньому турі АПЛ Манчестер Юнайтед мінімально обіграв на виїзді лондонський Челсі 1:0, Брентфорд розписав нульову мирову з Фулгемом.

Раніше повідомлялось, що "бджоли" цікавляться забивним форвардом київського Динамо Матвієм Пономаренком.

