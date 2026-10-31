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Моурінью відреагував на скандал з Мбаппе через жарт про Мао Цзедуна

Олександр Булава — 31 жовтня 2026, 20:22
Моурінью відреагував на скандал з Мбаппе через жарт про Мао Цзедуна
Жозе Моурінью
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью відреагував на ситуацію з нападником команди Кіліаном Мбаппе, який опинився під критикою в Китаї після жарту про мем, у якому його зобразили в образі Мао Цзедуна.

Його слова передає The Athletic.

За словами португальського наставника, цей інцидент вкотре показав, наскільки обережними мають бути публічні особи у своїх висловлюваннях. Моурінью наголосив, що сьогодні навіть звичайний коментар може спричинити серйозний резонанс.

"Ця ситуація з Китаєм підкреслює небезпеки сучасного світу, де часто найкраще, що можна зробити – це тримати язик за зубами, адже практично будь-яке ваше висловлювання чи коментар можуть нести певні ризики. Водночас я бачив, що він повівся дуже відповідально, а також побачив реакцію дуже великого та статусного клубу. Що стосується нас, то на цьому все. Від нас більше нічого не залежить", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, скандал розгорівся після інтерв'ю Мбаппе у французькому шоу The Bridge. Футболіста запитали про меми, у яких його зображують диктатором через чутки про вплив на внутрішні процеси в Реалі. В одному з вірусних відео обличчя нападника наклали на зображення Мао Цзедуна. Реакція француза викликала обурення в Китаї.

"Мене найбільше смішить саме це… відео з чоловіком, який, здається, є китайським диктатором", – сказав Мбаппе, коментуючи мем.
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Напередодні L'Équipe опублікувала деталі голосування за чоловічий Золотий м'яч-2026. Так, нападник збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн набрав 1055 очок, а форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе відстав від переможця лише на 28 балів.

Кіліан Мбаппе Жозе Моурінью

Кіліан Мбаппе

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