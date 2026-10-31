Моурінью відреагував на скандал з Мбаппе через жарт про Мао Цзедуна

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью відреагував на ситуацію з нападником команди Кіліаном Мбаппе, який опинився під критикою в Китаї після жарту про мем, у якому його зобразили в образі Мао Цзедуна.

Його слова передає The Athletic.

За словами португальського наставника, цей інцидент вкотре показав, наскільки обережними мають бути публічні особи у своїх висловлюваннях. Моурінью наголосив, що сьогодні навіть звичайний коментар може спричинити серйозний резонанс.

"Ця ситуація з Китаєм підкреслює небезпеки сучасного світу, де часто найкраще, що можна зробити – це тримати язик за зубами, адже практично будь-яке ваше висловлювання чи коментар можуть нести певні ризики. Водночас я бачив, що він повівся дуже відповідально, а також побачив реакцію дуже великого та статусного клубу. Що стосується нас, то на цьому все. Від нас більше нічого не залежить", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, скандал розгорівся після інтерв'ю Мбаппе у французькому шоу The Bridge. Футболіста запитали про меми, у яких його зображують диктатором через чутки про вплив на внутрішні процеси в Реалі. В одному з вірусних відео обличчя нападника наклали на зображення Мао Цзедуна. Реакція француза викликала обурення в Китаї.

"Мене найбільше смішить саме це… відео з чоловіком, який, здається, є китайським диктатором", – сказав Мбаппе, коментуючи мем.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Mon meme préféré sur ma personne ? ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). 🇨🇳 Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. » 😭😭 (@Thebridge_show) https://t.co/7m3TOH3duC — BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026

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Напередодні L'Équipe опублікувала деталі голосування за чоловічий Золотий м'яч-2026. Так, нападник збірної Англії та Баварії Гаррі Кейн набрав 1055 очок, а форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе відстав від переможця лише на 28 балів.