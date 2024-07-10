Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власника Ворскли

Власнику Ворскли Костянтину Жеваго обрали запобіжний у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

50-річний бізнесмен звинувачується у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного суду. Втім, реалізація запобіжного заходу наразі неможлива, оскільки Жеваго знаходиться у Франції.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань почесного президента Ворскли затримали на французькому гірськолижному курорті Куршавель. Українська влада намагалася добитися екстрадиції Жеваго, але Франція не задовольнила запит української сторони.

Жеваго володіє Ворсклою вже майже 20 років. У листопаді 2018-го Костянтин увійшов до списку з 322 громадян України, проти яких ввела санкції РФ.