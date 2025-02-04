Реп в стилі Зінченка: лідер Баварії креативно оголосив про новий контракт

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс креативно оголосив про продовження контракту з Баварією. Футболіст зачитав реп.

Відеозапис опублікували у соцмережах клубу.

За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Платтенберга, зарплата гравця зросте до 15 млн євро. Також він отримає виплату за підписання нового контракту та різні додаткові бонуси.

Зазначимо, що серед українських футболістів також були випадки, коли гравці читали реп. Зокрема, трек гравця Арсенала та збірної України Олександра Зінченка завірусився в англомовному комʼюніті.

Також не так давно легенда Динамо Олександр Алієв випустив свою пісню, яка розійшлася на меми.