Ньюкасл підшукав заміну Ісаку в Бундеслізі

Ньюкасл зацікавлений у трансфері нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.

Про це повідомляє The Athletic.

Словенський форвард став головною трансферною ціллю клубу на випадок, якщо Александер Ісак залишить команду цього літа. Ньюкасл готовий працювати над угодою, яка виглядає складною з фінансової точки зору.

22-річний Шешко був близьким до переходу в Арсенал, який шукав гравця під дев'ятим номером. Однак згодом словенець вибув з боротьби після того, як "каноніри" обрали Віктора Дьокереша зі Спортинга.

Чинний контракт гравця з Лейпцигом розраховано до літа 2029 року. У минулому сезоні Шешко взяв участь у 45 матчах, у яких забив 21 гол та віддав 6 результативних передач.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість нападника становить близько 70 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що лідер атак Ньюкасла Александер Ісак заявив про своє бажання покинути клуб.