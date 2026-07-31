Ньюкасл залишився без головного тренера

Ньюкасл оголосив про відхід англійського фахівця Едді Гау з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба "сорок".

Спеціаліст особисто поінформував клуб про своє рішення залишити займану посаду. Разом з Гау команду залишили тренери Джейсон Тіндалл, Грем Джонс, Стівен Перчес та Саймон Везерстоун.

Нагадаємо, що Гау очолював Ньюкасл із листопада 2021-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 231 матч (116 перемог, 43 нічиї та 72 поразки). У сезоні-2024/25 привів "сорок" до звитяги у Кубку англійської ліги.

У минулому сезоні-2025/26 Ньюкасл фінішував лише 12-м у турнірній таблиці АПЛ, набравши 49 балів у 38-ми турах.

Напередодні стало відомо, що новим наставником клубу може стати Маттіас Яйссле, який очолює саудівський Аль-Ахлі.