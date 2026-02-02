Фанат Інтера жбурнув феєрверк у воротаря суперника і сам залишився без кількох пальців

Шокуючі події сталися під час матчу 23-го туру Серії А між Інтером та Кремонезе.

З сектору ультрас міланського клубу у бік воріт суперника було жбурнуто феєрверк, який вибухнув просто поруч із голкіпером Емілем Аудеро. Від несподіваного вибуху воротар одразу впав на газон, а арбітр змушений був призупинити гру.

Футболісти обох команд кинулися перевіряти стан Аудеро. Гравці Інтера (Федеріко Дімарко, Лаутаро Мартінес, Алессандро Бастоні) разом із головним тренером Крістіаном Ківу навіть пішли до сектору фанатів, намагаючись заспокоїти натовп.

🥺 This is the scary moment @Inter's match at @USCremonese is halted after home 'keeper Emil Audero is hit by a flare | 🎥 Full H/L 👉🏻 https://t.co/6bEAiJZ2pf pic.twitter.com/CQNYbqhkPa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 2, 2026

Втім, згодом з'явилися ще більш моторошні подробиці інциденту.

За інформацією італійських ЗМІ, хуліган, який кинув перший феєрверк, намагався запустити ще один, але той вибухнув у нього прямо в руці. У результаті фанат втратив два або три пальці та був терміново госпіталізований.

Цікаво, що до приїзду медиків його навіть атакували інші вболівальники Інтера під час сутички на трибунах. Після виписки чоловіка планують заарештувати.

Попри шок, Аудеро після огляду лікарями зумів продовжити матч, який завершився перемогою Інтера з рахунком 2:0.

Президент клубу Беппе Маротта жорстко засудив вчинок фаната, пообіцявши, що керівництво та поліція обов'язково покарає його за цей скандальний вчинок.

