Микола Дендак — 14 серпня 2025, 23:04
Визначився суперник Динамо у плейоф кваліфікації Ліги Європи
ФК Динамо Київ

Чемпіон України київське Динамо дізналося суперника у вирішальному протистоянні за право зіграти в основному етапі Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.

Підопічні Олександра Шовковського зустрінуться з чемпіоном Ізраїля Маккабі Тель-Авів. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Переможець протистояння пройде в Лігу Європи, а лузер потрапить у Лігу конференцій.

Маккабі вийшли в плейоф етап кваліфікації завдяки перемозі над мальтійським Хамрун Спартанс, який до цього в ЛЄ відправило саме Динамо.

Зауважимо, що і Динамо, і Маккабі розпочинали свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але обидвох вибив кіпрський Пафос. У другому етапі кіпріоти мінімально здолали Маккабі, а в третьому – двічі обіграли Динамо.

