Ювентус хоче продовжити контракт зі Спаллетті: перешкодою не стане провальний виліт із Ліги чемпіонів

Туринський Ювентус планує зберегти біля свого керма команди Лучано Спаллетті.

Про це інформує Ніколо Скіра.

За його інформацією, італійський гранд хоче домовитись про продовження співпраці під час найближчої паузи на матчі збірних наприкінці березня 2026-го.

"Стара синьйора" готова запропонувати Спаллетті контракт до 2028 року та зарплату у вигляді 6 мільйонів євро на рік.

Чинна угода 67-річного італійського спеціаліста з туринцями розрахована до кінця поточного сезону-2025/26, де Ювентус сенсаційно вилетів у плейоф Ліги чемпіонів від турецького Галатасарая (сумарно за двома матчами 7:5).

Натомість у чемпіонаті туринський гранд із 50 балами йде шостим після 28 турів Серії А. Свій наступний матч команда Спаллетті проведе сьогодні, 14 березня, коли гостюватиме на полі Удінезе. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Нагадаємо, що фахівець очолив Ювентус наприкінці жовтня 2025-го. Відтоді провів на чолі італійського клубу 28 ігор.

