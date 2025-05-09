Ювентус виділить 85 млн євро на трансфер нападника Наполі

Зірковий нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен, який цей сезон на правах оренди виступає за Галатасарай, може перейти у Ювентус.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Туринський клуб готовий виділити на трансфер нігерійця 85 млн євро з урахуванням бонусів.

Зазначається, що клаусула у контракті гравця становить 75 млн євро, проте вона стосується лише іноземних клубів. Тому остаточне рішення щодо продажу гравця буде приймати президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

Поточний сезон Осімхен на правах оренди проводить за турецький Галатасарай. У 35 матчах він забив 33 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що інтерес до нападника проявляють Манчестер Юнайтед та Барселона.