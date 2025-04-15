Барселона знайшла заміну Левандовському у Туреччині

Барселона уважно стежить за нападником Наполі, який цей сезон на правах оренди виступає за Галатасарай, Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє El Nacional.

Нігерійський нападник хоче вивести свою кар’єру на новий рівень та не приховує свого бажання приєднатися до європейської команди найвищого рівня.

Для Барселони це не пріоритетний трансфер, оскільки головний тренер Ганс-Дітер Флік хоче спершу посилити лівого захисника та вінгера, але якщо випаде така можливість, керівництво Барси серйозно подумає про його прихід.

Зазначається, що перехід гравця може відбутися навіть на правах оренди, оскільки Наполі буде всіма силами намагатися позбутися форварда.

Сума викупу нігерійця, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро для не італійських клубів. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.

На рахунку нападника 28 голів та 5 результативних передач у 32 матчах клубу зі Стамбула в поточній кампанії.