Лідер оборони Ювентуса перенесе операцію через розрив меніска

Центрбек Ювентуса Глейсон Бремер найближчим часом не з'явиться на футбольному полі через проблеми з коліном.

Про це повідомляє сайт "б'янконері".

Згідно з джерелом, в результаті медичного обстеження у 28-річного бразильця діагностували розрив медіального меніска лівого коліна. Футболісту знадобиться операція, яка виведе його з гри на невизначений термін.

"Цього ранку в Ліоні Глейсон Бремер пройшов медичну консультацію у доктора Соннері-Коттета, який діагностував розрив медіального меніска лівого коліна. У найближчі кілька годин гравцеві буде проведено селективну артроскопічну меніскектомію", – йдеться у заяві.

Bollettino medico | Intervento al ginocchio per Gleison Bremer — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2025

Артроскопічна меніскектомія – це малоінвазивна операція, метою якої є видалення або обрізання пошкоджених частин меніска, хрящової подушки в коліні. Терміни відновлення варіюються, але пацієнти часто повертаються до повсякденної діяльності протягом кількох тижнів.

Глейсон Бремер пропустив останні два матчі Ювентуса проти Вільярреала (2:2) у Лізі чемпіонів та Мілана (0:0) у Серії А. Очікувалося, що він повернеться до гри проти Комо (19 жовтня) у чемпіонаті Італії, проте операція відтермінує його появу на полі.

У нинішньому сезоні Бремер взяв участь у 5 матчах Ювентуса в усіх турнірах, у яких відзначився двома результативними передачами. Кожну гру захисник розпочинав у стартовому складі "старої синьйори".

