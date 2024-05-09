Манчестер Юнайтед та Атлетико поборються за захисника Ювентуса

Захисник Ювентуса Глейсон Бремер може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед або Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє видання Сalciomercato.

Обидва клуби готові заплатити за 27-річного бразильця 50 мільйонів євро та задовольнити зарплатні запити гравця в розмірі 10 мільйонів євро на рік.

Туринці не мають наміру продавати футболіста, але готові розглянути пропозицію у розмірі мінімум 70 мільйонів євро. Бремер має контракт з італійським клубом до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Глейсон провів за Ювентус 37 матчів, забив 3 голи та отримав 8 жовтих карток