Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед та Атлетико поборються за захисника Ювентуса

— 9 травня, 18:15
Манчестер Юнайтед та Атлетико поборються за захисника Ювентуса

Захисник Ювентуса Глейсон Бремер може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед або Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє видання Сalciomercato.

Обидва клуби готові заплатити за 27-річного бразильця 50 мільйонів євро та задовольнити зарплатні запити гравця в розмірі 10 мільйонів євро на рік.

Туринці не мають наміру продавати футболіста, але готові розглянути пропозицію у розмірі мінімум 70 мільйонів євро. Бремер має контракт з італійським клубом до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні Глейсон провів за Ювентус 37 матчів, забив 3 голи та отримав 8 жовтих карток

Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Ювентус Бремер Атлетико Мадрид

Ювентус

Рома — Ювентус 1:1: огляд матчу Серії А
Ювентус уперше за 12 років чотири рази поспіль зіграв унічию в Серії А
Ювентус завітає до Роми, Мілан прийме Дженоа Малиновського: розклад матчів Серії А
Ювентус спробує зберегти К'єзу в клубі
Рома — Ювентус: де дивитися матч Серії А

Останні новини