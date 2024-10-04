Рамос має пропозицію від топклубу Італії
Серхіо Рамос
Getty images
Легенда мадридського Реала Серхіо Рамос почав перемовини з туринським Ювентусом щодо підписання контракту.
Про це пише GOAL.com.
За інформацією джерела, топклуб Італії шукає тимчасову заміну Бремеру, який вибув через травму хрестоподібної зв'язки.
Представники "старої синьори" вважають, що 38-річний іспанець зможе вдало підмінити травмованого бразильця
Рамос влітку 2023 року повернувся до Севільї. За рідний клуб він провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів, зробив 1 асист.
Нагадаємо, перемовини з футболістом вів також титулований єгипетський клуб.