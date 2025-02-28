Ювентус визначився з трьома кандидатами на заміну Мотті

Керівництво Ювентуса визначилося з трьома кандидатами на заміну нинішньому головному тренеру команди Тіаго Мотті.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, в клубі розглядають кандидатури Антоніо Конте, Джан П’єро Гасперіні та Ігора Тудора.

Пріоритетним варіантом є Конте, який вже очолював команду у 2011 – 2014 роках. Наразі він очолює Наполі, проте через напружені стосунки з керівництвом неаполітанців може покинути клуб наприкінці сезону.

Гасперіні покине Аталанту влітку або 2025, або 2026 року. Його мрією є саме робота в Ювентусі, де він уже працював у молодіжній структурі у 1994 – 2003 роках.

Минуле Тудора також пов’язане з Ювентусом: від виступав за клуб у якості гравця у 1998 – 2007 роках.