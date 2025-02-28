Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус визначився з трьома кандидатами на заміну Мотті

Олег Дідух — 28 лютого 2025, 15:55
Ювентус визначився з трьома кандидатами на заміну Мотті
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Керівництво Ювентуса визначилося з трьома кандидатами на заміну нинішньому головному тренеру команди Тіаго Мотті.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, в клубі розглядають кандидатури Антоніо Конте, Джан П’єро Гасперіні та Ігора Тудора.

Пріоритетним варіантом є Конте, який вже очолював команду у 2011 – 2014 роках. Наразі він очолює Наполі, проте через напружені стосунки з керівництвом неаполітанців може покинути клуб наприкінці сезону.

Гасперіні покине Аталанту влітку або 2025, або 2026 року. Його мрією є саме робота в Ювентусі, де він уже працював у молодіжній структурі у 1994 – 2003 роках.

Минуле Тудора також пов’язане з Ювентусом: від виступав за клуб у якості гравця у 1998 – 2007 роках.

Джан П`єро Гасперіні Тудор Ювентус Антоніо Конте Тіаго Мотта

Ювентус

Гасперіні не планує тренувати Рому Довбика – інсайдер назвав причину
Найсексуальніша футболістка світу виявила бажання стати моделлю після оголеної фотосесії
Емполі Коваленка у серії пенальті вибив Ювентус з Кубку Італії
"Ображений" Лукман оформив дубль у розгромі Емполі Коваленка, Наполі програв Комо в 26 турі Серії А
Ювентус може звільнити головного тренера наприкінці сезону

Останні новини