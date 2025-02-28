Гасперіні не планує тренувати Рому Довбика – інсайдер назвав причину

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні, який, швидше за все, залишить клуб влітку, не планує тренувати Рому, за яку виступає український нападник Артем Довбик.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, 67-річний наставник "бергамасків" хотів би очолити туринський Ювентус, де розпочався його футбольний шлях.

Як відомо, після завершення своєї ігрової кар'єри він працював із молодіжною командою "б'янконері" впродовж майже 10 років.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні може влітку очолити римську Рому.

Напередодні тренер заявив, про те, що не продовжить свій чинний контракт з клубом, який діє до літа 2026 року, а, можливо, навіть покине команду наприкінці поточного сезону.