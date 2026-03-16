Іменитий вінгер покине Ювентус влітку

Відомий сербський вінгер Філіп Костич покине туринський Ювентус наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, керівництво італійського клубу ухвалило рішення не продовжувати контракт із 33-річним ветераном. Термін дії угоди спливає наприкінці червня поточного року, після чого серб стане вільним агентом.

У поточному сезоні Костич втратив місце в основі Ювентуса. На його рахунку 3 голи та 1 асист у 22 матчах у всіх турнірах.

Серб виступає за Ювентус із літа 2022 року. Минулий сезон провів на правах оренди у турецькому Фенербахче. Також протягом своєї кар'єри Костич захищав кольори Раднічкі, Гронінгена, Штутгарта, Гамбурга і франкфуртського Айнтрахта.