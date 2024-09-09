Півзахисник Ювентуса перейшов у Фенербахче

Фенербахче підтвердив перехід вінгера Ювентуса Філіпа Костича.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

31-річний серб буде виступати на правах оренди. Деталі угоди не розголошуються.

Раніше була інформація, що Костич не входить у плани нового головного тренера Ювентуса Тіаго Мотти.

Чинний контракт гравця розрахований до червня 2026 року. У минулому сезоні на його рахунку 33 матчі, у яких відзначився 4 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює Костича в 6,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник Челсі Бен Чілвелл невдовзі може покинути команду та перейти у Фенербахче.