Півзахисник Ювентуса перейшов у Фенербахче
Філіп Костич
Фенербахче
Фенербахче підтвердив перехід вінгера Ювентуса Філіпа Костича.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
31-річний серб буде виступати на правах оренди. Деталі угоди не розголошуються.
Раніше була інформація, що Костич не входить у плани нового головного тренера Ювентуса Тіаго Мотти.
Чинний контракт гравця розрахований до червня 2026 року. У минулому сезоні на його рахунку 33 матчі, у яких відзначився 4 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює Костича в 6,5 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник Челсі Бен Чілвелл невдовзі може покинути команду та перейти у Фенербахче.