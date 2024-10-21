Ювентус вирішив викупити вінгера збірної Португалії

Керівництво Ювентуса ухвалило рішення викупити у Порту вінгера збірної Португалії Франсішку Консейсау.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

В кінці серпня поточного року Ювентус орендував Консейсау до кінця сезону за 7 мільйонів євро. В угоді була прописана опція викупу в кінці поточного сезону.

Проте вже за перші два місяці в Турині Консейсау переконав керівництво Ювентуса в тому, що його варто підписати на постійній основі. Сумарно 21-річний вінгер обійдеться італійцям в 33-34 мільйони євро. Зараз клуби узгоджують останні деталі трансферу.

У поточному сезоні на рахунку Консейсау 2 голи і 1 асист у чотирьох матчах за Ювентус в усіх турнірах.

Нагадаємо, сьогодні акаунт туринців в X було зламано. Хакери випустили фейкове повідомлення про перехід до Ювентуса Арди Гюлера з Реала.