Ювентус узгодив умови особистого контракту з вінгером Порту

Ювентус домовився про умови особистого контракту з вінгером Порту Франсішку Консейсау.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 21-річний португальський футболіст мав пропозицію від німецького Лейпцига, але він вибрав "стару сеньйору". Зазначається, що італійський клуб запропонував Порту оренду з опцією викупу.

Francisco #Conceicao’s situation is the same of 10-days ago: the winger has agreed personal terms with #Juventus, which want to sign him and have offered to #Porto a loan with the option to buy. If Porto accept this formula, #Juve will close the deal. #transfers https://t.co/sSUKCd4RML — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2024

У минулому сезоні португалець зіграв 40 матчів на клубному рівні, у яких забив 8 м'ячів, та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 22 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що туринці продовжили контракт з американським футболістом Вестоном Маккенні.