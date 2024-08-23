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Ювентус узгодив умови особистого контракту з вінгером Порту

Володимир Кук — 23 серпня, 22:28
Ювентус узгодив умови особистого контракту з вінгером Порту
Фрасіску Консейсау
Getty Images

Ювентус домовився про умови особистого контракту з вінгером Порту Франсішку Консейсау.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 21-річний португальський футболіст мав пропозицію від німецького Лейпцига, але він вибрав "стару сеньйору". Зазначається, що італійський клуб запропонував Порту оренду з опцією викупу.

У минулому сезоні португалець зіграв 40 матчів на клубному рівні, у яких забив 8 м'ячів, та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 22 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що туринці продовжили контракт з американським футболістом Вестоном Маккенні.

Порту Ювентус Франсішку Консейсау

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