Ювентус узгодив умови особистого контракту з вінгером Порту
Фрасіску Консейсау
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Ювентус домовився про умови особистого контракту з вінгером Порту Франсішку Консейсау.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 21-річний португальський футболіст мав пропозицію від німецького Лейпцига, але він вибрав "стару сеньйору". Зазначається, що італійський клуб запропонував Порту оренду з опцією викупу.
У минулому сезоні португалець зіграв 40 матчів на клубному рівні, у яких забив 8 м'ячів, та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 22 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що туринці продовжили контракт з американським футболістом Вестоном Маккенні.