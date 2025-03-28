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Син тренера Мілана ризикує залишити Ювентус після звільнення Мотти

Олексій Погорелов — 28 березня 2025, 09:26
Франсішку Консейсау
Франсішку Консейсау
Instagram Франсішку Консейсау

Вінгер Ювентуса Франсішку Консейсау ризикує не затриматися в Турині після закінчення нинішнього сезону.

Про цей розвиток подій повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, причиною цього стало звільнення Тьяго Мотти з посади головного тренера "старої синьйори". На його місце призначили Ігора Тудора, до планів якого футболіст не входить.

Більше того, якщо Ювентус не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону, італійський клуб не буде готовий заплатити Порту 30 мільйонів євро за викуп контракту 22-річного португальця. Гравець виступає за "б'янконері" на правах річної оренди.

У поточному сезоні Франсішку Консейсау відзначився 5 голами та 5 результативними передачами в 30 матчах Ювентуса в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що форвард Ювентуса Душан Влахович знову зацікавив гранда англійського футболу.

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