Акаунт Ювентуса в X зламали та оголосили про трансфер гравця Реала
Арда Гюлер
instagram.com/ardaguler
Туринський Ювентус став жертвою хакерської атаки.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зловмисники зламали англомовний акаунт Ювентуса в X (Twitter) і опублікували фейкове оголошення про трансфер талановитого півзахисника мадридського Реала Арди Гюлера.
"Ласкаво просимо до Ювентуса, Арда Гюлер! Зірка, що сходить тепер є частиною сім’ї Ювентуса. Готовий разом творити історію в цій подорожі", – написано у фейковому повідомленні.
Слідом за цим повідомленням було опубліковано ще декілька постів на турецькій мові. Станом на 16:45 21 жовтня вони досі не видалені.
Нагадаємо, за Ювентус виступає інший талант турецького футболу, Кенан Їлдиз. В суботу "Стара синьора" у 8 турі Серії А вдома обіграла Лаціо 1:0.