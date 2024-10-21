Акаунт Ювентуса в X зламали та оголосили про трансфер гравця Реала

Туринський Ювентус став жертвою хакерської атаки.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зловмисники зламали англомовний акаунт Ювентуса в X (Twitter) і опублікували фейкове оголошення про трансфер талановитого півзахисника мадридського Реала Арди Гюлера.

"Ласкаво просимо до Ювентуса, Арда Гюлер! Зірка, що сходить тепер є частиною сім’ї Ювентуса. Готовий разом творити історію в цій подорожі", – написано у фейковому повідомленні.

⚪️⚫️❌ Juventus account announcing Arda Güler to join the club was hacked.



There’s nothing at all into this. 🇹🇷 pic.twitter.com/o8fUvCxTp7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024

Слідом за цим повідомленням було опубліковано ще декілька постів на турецькій мові. Станом на 16:45 21 жовтня вони досі не видалені.

Нагадаємо, за Ювентус виступає інший талант турецького футболу, Кенан Їлдиз. В суботу "Стара синьора" у 8 турі Серії А вдома обіграла Лаціо 1:0.