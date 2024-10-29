Ювентус планує викупити півзахисника Порту Консейсана

Півзахисник Порту Франсішку Консейсан, який виступає на правах оренди за Ювентус, може підписати повноцінний контракт з туринським клубом.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

"Стара синьйора" готова викласти за португальського хавбека 30 млн євро. Ювентус задоволений виступами гравця, а головний тренер команди Тьяго Мотта вважає, що Консейсан може стати ключовим гравцем у проєкти "бьянконері".

#Juventus are planning Francisco #Conceicao’s signing on a permanent deal from #Porto for €30M. #Juve are very satisfied with the portuguese’s performances and Motta considers him a key-player for his project. So Bianconeri will try to complete the deal beforehand. #transfers https://t.co/4t5LMMRpR9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 29, 2024

Зауважимо, що Юве орендував хавбека за 7 млн євро на один сезон. Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 22 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Консейсана 2 голи і 2 асисти у шести матчах за Ювентус в усіх турнірах.