Ювентус планує викупити півзахисника Порту Консейсана
UEFA
Півзахисник Порту Франсішку Консейсан, який виступає на правах оренди за Ювентус, може підписати повноцінний контракт з туринським клубом.
Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
"Стара синьйора" готова викласти за португальського хавбека 30 млн євро. Ювентус задоволений виступами гравця, а головний тренер команди Тьяго Мотта вважає, що Консейсан може стати ключовим гравцем у проєкти "бьянконері".
Зауважимо, що Юве орендував хавбека за 7 млн євро на один сезон. Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 22 млн євро.
У поточному сезоні на рахунку Консейсана 2 голи і 2 асисти у шести матчах за Ювентус в усіх турнірах.