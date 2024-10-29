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Ювентус планує викупити півзахисника Порту Консейсана

Станіслав Лисак — 29 жовтня, 09:00
Ювентус планує викупити півзахисника Порту Консейсана
UEFA

Півзахисник Порту Франсішку Консейсан, який виступає на правах оренди за Ювентус, може підписати повноцінний контракт з туринським клубом.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

"Стара синьйора" готова викласти за португальського хавбека 30 млн євро. Ювентус задоволений виступами гравця, а головний тренер команди Тьяго Мотта вважає, що Консейсан може стати ключовим гравцем у проєкти "бьянконері".

Зауважимо, що Юве орендував хавбека за 7 млн євро на один сезон. Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 22 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Консейсана 2 голи і 2 асисти у шести матчах за Ювентус в усіх турнірах.

Порту Ювентус Франсішку Консейсау

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