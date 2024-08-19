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Ювентус та Мілан близькі до трансферу французького захисника

Станіслав Лисак — 19 серпня, 23:03
Ювентус та Мілан близькі до трансферу французького захисника
Мілан

Ювентус та Мілан намагаються узгодити перехід центрального захисника "росонеррі" П'єра Калюлю.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Клуби вважають, що трансфер буде оформлено протягом наступних двох діб. Сторони переконають футболіста приєднатися до туринської команди.

Умови переходу були досягнуті ще минулого тижня: оренда за 3,5 млн євро та можливість викупу за 14 млн та 3 млн бонусів з 10% від майбутнього перепродажу гравця.

Нагадаємо, що Мілан зіграв унічию з Торіно в першому турі італійської Серії А, П'єр не брав участі в грі.

Мілан Ювентус П'єр Калюлю

Ювентус

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