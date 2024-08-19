Ювентус та Мілан близькі до трансферу французького захисника

Ювентус та Мілан намагаються узгодити перехід центрального захисника "росонеррі" П'єра Калюлю.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Клуби вважають, що трансфер буде оформлено протягом наступних двох діб. Сторони переконають футболіста приєднатися до туринської команди.

Умови переходу були досягнуті ще минулого тижня: оренда за 3,5 млн євро та можливість викупу за 14 млн та 3 млн бонусів з 10% від майбутнього перепродажу гравця.

#Juventus and #ACMilan are confident to close Pierre #Kalulu’s deal within 24-48 hours. They persuading the french to join #Juve. The agreement between the two clubs there is since last week: loan (3,5M) + option to buy (14M + 3M as bonuses) + 10% on the future sale. #transfers https://t.co/wvuV43bsJG — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2024

Нагадаємо, що Мілан зіграв унічию з Торіно в першому турі італійської Серії А, П'єр не брав участі в грі.