Ювентус націлився на хавбека збірної Німеччини

Олег Дідух — 1 травня 2026, 23:25
Ювентус націлився на хавбека збірної Німеччини
Ангело Штіллер
Опорний півзахисник Штутгарта та збірної Німеччини Ангело Штіллер потрапив у сферу інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, поки що Ювентус обмежився тим, що зробив запит щодо можливого трансферу гравця. В контракті Штіллера прописана клаусула в розмірі 40 мільйонів євро. На рішення 25-річного хавбека щодо місця продовження кар'єри вагомий вплив матиме те, чи вийде Штутгарт у Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Окрім Ювентуса, Штіллером також цікавляться клуби АПЛ. Минулого року інтерес до гравця проявляв мадридський Реал.

Контракт хавбека діє до літа 2028 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 10 асистів у 48 матчах у всіх турнірах.

Штутгарт Ювентус Анджело Штіллер

