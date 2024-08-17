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Дженоа Маліновського відібрав очки в Інтера, Фіорентина зіграла внічию з Пармою: результати матчів Серії А

Ігор Чернявський — 17 серпня, 21:40
Дженоа Маліновського відібрав очки в Інтера, Фіорентина зіграла внічию з Пармою: результати матчів Серії А

Сьогодні, 17 серпня, стартував розіграш чемпіонату Італії-2024/25. На перший ігровий день відведено 4 матчі.

Зокрема, Дженоа Руслана Маліновського врятувався від поразки в матчі проти чинного чемпіона — Інтера.

Чемпіонат Італії — Серія А
1 тур, 17 серпня

Дженоа — Інтер 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 Вольякко 20, 1:1 — Тюрам 30, 1:2 — Тюрам 85, 2:2 — Мессіас 90+6

Руслан Маліновський провів на полі 71 хвилину. В середині другого тайму його поміняв Мортен Торсбю.

Парма — Фіорентина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Ман 22, 1:1 — Бірагі 75

Також сьогодні відбудеться ще два матчі — Емполі прийме Монцу, а Мілан — Торіно.

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Дженоа

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