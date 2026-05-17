Атлетико викупить орендованого вінгера Ювентуса

Аргентинський вінгер Ніко Гонсалес стане повноцінним гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Поточний сезон Гонсалес проводить у Атлетико на правах оренди, права на 28-річного аргентинця належать туринському Ювентусу. В орендній угоді була прописана опція викупу за 35 мільйонів євро, яка могла стати обов'язковою за досягнення певних умов (кількість зіграних матчів).

Ці умови не були досягнуті, а добровільно платити 35 мільйонів "матрацники" не були готові. Проте Атлетико вдалося домовитися з Ювентусом про викуп Гонсалеса за меншу суму – йдеться про 27-28 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку вінгера 5 голів у 39 матчах за Атлетико в усіх турнірах. Трансферна вартість Гонсалеса наразі оцінюється в 24 мільйони євро.