Ювентус – Фіорентина. Де та коли дивитися матч 37 туру Серії А

У неділю, 17 травня, на "Ювентус Стедіум" у Турині відбудеться матч 37 туру італійської Серії А, в якому місцевий Ювентус прийматиме Фіорентину.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 13:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Ювентус, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,32. Нічия – 5,80. Виграш Фіорентини – 10,00.

Зазначимо, що наразі Ювентус посідає 3 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Фіорентина – 15-те. Вони мають у своєму активі 68 і 38 очок відповідно.

