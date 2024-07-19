Двом гравцям збірної Іспанії присвятили графіті "зрадники" у рідному місті їх родин
У Країні Басків продовжуються гоніння "зрадників", які виграли чемпіонат Європи-2024 у складі збірної Іспанії.
Про це повідомив іспанський політичний діяч Карлос Гарсія. У своєму X (Twitter) він показав фото скандального графіті, яке з’явилося в містечку Елорріо.
Невідомі місцеві жителі залишили надпис "Меріно та Оярсабаль — зрадники". Сім’ї обох гравців походять з Елорріо.
Зазначимо, що Оярсабаль забив переможний гол Іспанії у фіналі Євро-2024 за декілька хвилин до кінця основного часу, а Меріно відзначився вирішальним м’ячем на передостанній хвилині другого овертайму у чвертьфіналі з Німеччиною.
Карлос Гарсія повідомив, що написав заяву на авторів графіті в муніципальну поліцію Елорріо щодо злочину на ґрунті ненависті.