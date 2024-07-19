Двом гравцям збірної Іспанії присвятили графіті "зрадники" у рідному місті їх родин

У Країні Басків продовжуються гоніння "зрадників", які виграли чемпіонат Європи-2024 у складі збірної Іспанії.

Про це повідомив іспанський політичний діяч Карлос Гарсія. У своєму X (Twitter) він показав фото скандального графіті, яке з’явилося в містечку Елорріо.

Невідомі місцеві жителі залишили надпис "Меріно та Оярсабаль — зрадники". Сім’ї обох гравців походять з Елорріо.

Acabo de interponer una denuncia en la Policía Municipal de Elorrio por un delito de odio contra los miserables autores de estas pintadas y pancartas.



Contra la Selección, contra España y contra los jugadores campeones de Europa Merino y Oyarzabal (Su familia es de Elorrio). pic.twitter.com/gQK6oHX2P0 — Carlos García (@carlosdavidgf) July 15, 2024

Зазначимо, що Оярсабаль забив переможний гол Іспанії у фіналі Євро-2024 за декілька хвилин до кінця основного часу, а Меріно відзначився вирішальним м’ячем на передостанній хвилині другого овертайму у чвертьфіналі з Німеччиною.

Карлос Гарсія повідомив, що написав заяву на авторів графіті в муніципальну поліцію Елорріо щодо злочину на ґрунті ненависті.