Ювентус підписав голкіпера Монци
Воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо став гравцем Ювентуса.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Угода буде коштувати "бьянко-нері" 4,5 млн євро.
Також передбачена опція викупу голкіпера за умови досягнення спортивних цілей. За трансфер Ювентус заплатить 13, 5 млн євро.
У сезоні, що завершився Ді Грегоріо пропустив 37 голів та 14 разів відіграв на нуль у 34 поєдинках.
Напередодні Ювентус оголосив про підписання бразильського півзахисника Дуласа Луїса.