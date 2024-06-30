Ювентус оголосив про трансфер за 50 мільйонів євро

Ювеннтус оголосив про підписання бразильського півзахисника Дуласа Луїса.

Про це повідомив офіційний сайт "б’янконері".

Douglas Luiz is Ⓑ🅘Ⓐ🅝Ⓒ🅞Ⓝ🅔Ⓡ🅞 🤍🖤 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 30, 2024

Угода між гравцем та клубом розрахована на 5 років. Попередньою командою Луїса була Астон Вілла, за яку він виступав упродовж останніх 5 сезонів. За цей час 26-річний хавбек провів 204 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 24 асисти.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу — 50 мільйонів євро. Ювентус виплатить гроші Астон Віллі чотирма траншами. Бірмінгемці, своєю чергою, підпишуть з Ювентуса Самюеля Іллінга та Енцо Барренечеа.