Ювентус досяг домовленості з Бога щодо нового контракту – інсайдер

Туринський Ювентус досяг домовленості з вінгером Жеремі Бога щодо підписання довгострокового контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як інформує інсайдер, італійський клуб планує у червні активувати опцію викупу футболіста у французької Ніцци за 5 мільйонів євро. Сам гравець також висловив бажання залишитися в команді.

У поточному сезоні 29-річний івуарієць провів загалом 31 матч за Ніццу та Ювентус, забивши 6 голів та віддавши 3 результативні передачі. Безпосередньо за туринський клуб у Серії А він зіграв 9 поєдинків, відзначившись 4 забитими м'ячами та 1 асистом.

Жеремі виступає за італійську команду на правах оренди з лютого 2026 року. Його трансферна вартість наразі становить 8 мільйонів євро (за даними Transfermakt).

Нагадаємо, 11 квітня, Ювентус здобув виїзну перемогу над Аталантою у матчі 32 туру італійської Серії А з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій зустрічі на 48-й хвилині забив Жеремі Бога. Завдяки цьому результату туринська команда розташувалася на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії.