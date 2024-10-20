Ювентус назвав ціну трансферу Влаховича

Ювентус розглядає можливість продажу сербського форварда Душана Влаховича.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Туринський клуб готовий виставити 24-річного гравця на трансфер, якщо він не продовжить контракт. Його готові відпустити за 50 млн євро.

Влахович виступає за Ювентус із січня 2022 року після переходу з Фіорентини за 83 мільйони євро. Чинна угода футболіста спливає влітку 2026 року.

У сезоні-2024/25 він зіграв 10 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та 1 асистом. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 65 мільйонів євро.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо розповів про майбутнє півзахисника Ювентуса Поля Погба, який незабаром відбуде дискваліфікацію через допінг.