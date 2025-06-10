Ювентус визначився з тренером на наступний сезон

Головним тренером Ювентуса у наступному сезоні буде Ігор Тудор.

Про це повідомляє Football Italia, посилаючись на слова нового генерального директора клубу Дам’єна Комоллі.

Тудор очолив Ювентус наприкінці березня поточного року. Спершу 47-річний хорватський фахівець розглядався як тимчасовий варіант до завершення поточного сезону. Проте Комоллі заявив, що Тудор керуватиме командою не лише на клубному чемпіонаті світу, а й у наступному сезоні.

Хорват виступав за Ювентус у якості гравця в 1998 – 2007 роках. Як тренер також працював з Хайдуком, ПАОКом, Карабюкспором, Галатасараєм, Удінезе, Вероною, Марселем і Лаціо.

Раніше повідомлялося про те, що Рандаль Коло Муані зіграє за Ювентус на клубному чемпіонаті світу.