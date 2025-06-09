Форвард ПСЖ Рандаль Коло Муані зіграє за Ювентус на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє Ромео Агресті.

Другу половину поточного сезону Коло Муані провів у Ювентусі на правах оренди, яка була розрахована до кінця червня. Проте ПСЖ погодився продовжити її на два тижні для того, щоби Коло Муані міг зіграти за "Стару синьйору" на клубному чемпіонаті світу.

У складі Ювентуса Коло Муані взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 8 голами та 2 асистами.

Контракт 26-річного нападника збірної Франції з ПСЖ діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше Ювентус викупив орендованого у Ньюкасла центрального захисника Ллойда Келлі.