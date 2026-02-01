Українська правда
Одноклубником Миколенка цікавиться туринський Ювентус – інсайдер

Микола Літвінов — 1 лютого 2026, 14:04
Одноклубником Миколенка цікавиться туринський Ювентус – інсайдер
beto_norberto_14/instagram

Туринський Ювентус виявив інтерес до нападника англійського Евертона Бету, який є одноклубником українського лівого захисника Віталія Миколенка. Минулого тижня італійський гранд зробив запит щодо можливості переходу 28-річного футболіста.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Але керівництво ліверпульського клубу поки не налаштоване втрачати свого центрфорварда перед самим закриттям трансферного вікна. Евертон готовий розглянути варіант із продажем лише за умови отримання "значної суми".

28-річний нападник збірної Гвінеї-Бісау, чия ринкова вартість наразі оцінюється у 20 млн євро, має чинний контракт з "ірисками" до літа 2027 року (за даними Tranfermarkt).

У поточному сезоні Бету виковував здебільшого роль гравця ротації в Евертоні, вийшовши на заміну у 18 матчах. Сумарно у 27 іграх в усіх турнірах він забив 4 голи: 3 м'ячі у Прем'єр-лізі та 1 гол у Кубку англійської ліги.

Нагадаємо, що вчора, 1 січня,  Миколенко травмувався у процесі тренування напередодні матчу 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

