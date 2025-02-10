Ювентус спробує підписати ван Дейка
Вірджіл ван Дейк
Getty Images
Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні центрального захисника і капітана Ліверпуля Вірджіла ван Дейка.
Про це повідомляє Екрем Конур.
Контракт ван Дейка з Ліверпулем діє до кінця поточному сезоні та досі не продовжений. Переговори щодо нової угоди тривають, проте є сумніви щодо того, чи увінчаються вони успіхом.
Ювентус пильно стежить за ситуацією та готовий зробити пропозицію ван Дейку, якщо той не прийме пропозицію англійського клубу.
33-річний нідерландець виступає за Ліверпуль з січня 2018 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 28 мільйонів євро.
Нагадаємо, в неділю, 9 лютого Ліверпуль вилетів з Кубку Англії від Плімута Максима Таловєрова.