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Ювентус спробує підписати ван Дейка

Олег Дідух — 10 лютого 2025, 20:05
Ювентус спробує підписати ван Дейка
Вірджіл ван Дейк
Getty Images

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні центрального захисника і капітана Ліверпуля Вірджіла ван Дейка.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Контракт ван Дейка з Ліверпулем діє до кінця поточному сезоні та досі не продовжений. Переговори щодо нової угоди тривають, проте є сумніви щодо того, чи увінчаються вони успіхом.

Ювентус пильно стежить за ситуацією та готовий зробити пропозицію ван Дейку, якщо той не прийме пропозицію англійського клубу.

33-річний нідерландець виступає за Ліверпуль з січня 2018 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, в неділю, 9 лютого Ліверпуль вилетів з Кубку Англії від Плімута Максима Таловєрова.

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