Ювентус спробує підписати ван Дейка

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні центрального захисника і капітана Ліверпуля Вірджіла ван Дейка.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Контракт ван Дейка з Ліверпулем діє до кінця поточному сезоні та досі не продовжений. Переговори щодо нової угоди тривають, проте є сумніви щодо того, чи увінчаються вони успіхом.

Ювентус пильно стежить за ситуацією та готовий зробити пропозицію ван Дейку, якщо той не прийме пропозицію англійського клубу.

🚨 #Liverpool 🔄 #Juventus 🇳🇱

Juventus are ready to make a move for the Dutch defender if Virgil van Dijk's ongoing contract extension talks with Liverpool fail. pic.twitter.com/sp71HOKrsS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 10, 2025

33-річний нідерландець виступає за Ліверпуль з січня 2018 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, в неділю, 9 лютого Ліверпуль вилетів з Кубку Англії від Плімута Максима Таловєрова.