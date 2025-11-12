Українська правда
Рома націлилась на трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 19:59
Італійська Рома хоче взимку підсилити атакувальну лінію команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні занепокоєний травмами гравців команди, зокрема український нападник Артем Довбик вибув щонайменше на місяць, та вимагає підсилення складу.

Наразі пріоритетним варіантом для підсилення є нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, який не має ігрової практики в МЮ – зіграв лише 5 з 12 ігор.

Сума трансферу оцінюється близько 6–7 млн євро, а контракт із клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Зіркзе зацікавив три клуби Англійської Прем'єр-ліги.

