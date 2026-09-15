Українські судді працюватимуть на матчі Ювентуса у Лізі Європи

Українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським працюватиме на матчі 1-го туру основного раунду Ліги Європи-2026/27 Ювентус – Неймеген.

Про це повідомляє УЄФА.

Його асистентами на бокових лініях поля будуть Олексій Миронов та Дмитро Запороженко. Четвертим рефері буде Клим Заброда.

За VAR відповідатимуть Денис Шурман та англієць Стюарт Аттвелл, який виконуватиме роль асистента українця.

Протистояння Ювентус – Неймеген розпочнеться у четвер, 17 жовтня, о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що для Деревінського це призначення стане вже другим у поточному єврокубковому сезоні-2026/27. Раніше він працював на матчі кваліфікації Ліги конференцій Копенгаген – Інтер Турку (4:1), продемонстрував за зустріч 3 жовті картки та призначив пенальті у ворота італійського клубу.

Також він розсудив три поєдинки УПЛ-2026/27: Верес – Динамо, Харків – Оболонь та Колос – Карпати. Сумарно у трьох матчах показав 15 жовтих карток та двічі вказував на 11-метрову позначку.

Раніше українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним була призначена на протистояння Ліги чемпіонів ПСЖ – Слован (6:1).