Ювентус готує нову угоду щодо Коло-Муані

Туринський Ювентус уже обмірковує наступну угоду з ПСЖ щодо Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Чинна орендна угода гравця завершиться 30 червня 2025 року, після чого "бьянконері" планують вступити в переговори з паризьким клубом. У новій угоді включать в угоду пункт про відступні, які можуть скласти 45-55 млн євро.

Коло Муані провів лише чотири матчі й вже відзначився 5 забитими голами. Раніше дубль француза приніс Ювентусу перемогу над Комо в непростому матчі чемпіонату Італії.

Напередодні туринці здолали ПСВ у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів.